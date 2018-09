Campagne over 'ja' tegen te veel MDMA

De afgelopen jaren is de hoeveelheid MDMA in xtc-pillen bijna verdubbeld, aldus SIRE, van gemiddeld 80 milligram in 2007 naar gemiddeld 135 milligram in 2013. 5,6 procent van de jongeren heeft het afgelopen jaar xtc geslikt en ook dat is volgens SIRE een verdubbeling ten opzichte van 2007. Soms worden er pillen gevonden die zelfs 250 milligram MDMA bevatten.

,,Risico´s van gebruik nemen bij hogere doseringen MDMA toe'', zegt Sabine van Aken van SIRE. ,,Een veilige dosis bestaat niet. Dat weten veel jongeren niet. Dat weten veel ouders niet.'' Beide groepen kunnen meer informatie over MDMA goed gebruiken, vindt SIRE. In tv-spots verwijst SIRE op de website xtcfacts.nl en in de campagne wordt aandacht besteed aan ,,zowel de feiten als de fabels over xtc''.

Een van de misverstanden die rond MDMA bestaan, is dat je er meer plezier aan beleeft naarmate de dosis hoger is. Dat is niet zo, meldt SIRE op basis van hoogleraar verslavingszorg Wim van den Brink. ,,Gebruikers hebben de beste ervaringen bij ongeveer 70 milligram. Hogere doseringen MDMA verhogen het geluksgevoel niet, maar gaan wel gepaard met meer risico´s en bijwerkingen.''