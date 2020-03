Museumplein is spookgebied: ’Het is net 9/11’

Het is uitgestorven bij het Museumplein in Amsterdam. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Amber van Hulst verkoopt al meer dan twintig jaar eten en drinken op het Museumplein in Amsterdam. De plotselinge mededeling over de sluiting van het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum heeft het Museumplein verandert in een spookplein. Van Hulst: „Het is net 9/11. Toen kwamen Amerikanen van de ene op de andere dag niet meer. Het is nu net als toen. Donderdag waren er nog toeristen. Nu zijn ze allemaal weg.”