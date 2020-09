Trump houdt belastingaangiftes voorlopig uit handen van aanklager

NEW YORK - Donald Trump hoeft zijn belastingaangiftes voorlopig nog niet te overhandigen aan de openbaar aanklager van Manhattan, Cyrus Vance. Een rechter heeft dat in hoger beroep op verzoek van Trump uitgesteld. De uitspraak is een succesje voor de Amerikaanse president, die al een tijdlang lang probeert te voorkomen dat Vance inzicht krijgt in zijn financiële gegevens van de laatste acht jaar en in de boekhouding van zijn bedrijf.