Blog Martin Visser: Kabinet predikt Piketty-evangelie

De eerste belastinghervoming komt er dan toch aan. We moeten nog tot 2017 wachten, maar het kabinet is echt van plan de vermogensbelasting aan te pakken.

Nu betalen spaarders 30% belasting over een fictief rendement van 4% over al het spaargeld boven €21.000. Dat vindt men oneerlijk, want de spaarrente is amper 1% en daarmee betalen spaarders belasting over rente die ze nooit hebben gekregen. Want de belasting over het vermogen is 1,2% (tarief x fictief rendement).

Diefstal

Niet voor niets werd dit 'dossier diefstal' genoemd in de adviescommissie-Van Dijkhuizen die eerder al aanraadde om deze onrechtvaardige belasting zo snel mogelijk aan te pakken. En dat gaat er nu van komen.

Aan het tarief wordt niet getornd, aan het fictieve rendement wel. Het meest zuiver zou zijn om belasting te heffen over werkelijk behaald rendement op je spaarrekening en op je beleggingen. Maar dat is moeilijk uit te voeren. En dus gaat de Belastingdienst jaarlijks een rente prikken op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren.

Maar hier houdt het niet op. Er komen vier categoriën, waar er nu twee zijn (boven en onder de vrijgestelde €21.000). Categorie 1: onder €25.000 betaal je niks. Categorie 2: tussen €25.000 en €125.000 betaal je belasting over 2,9% (=0,87% belasting). Categorie 3: tussen €125.000 en €1.025.000 betaal je over 4,7% rendement (=1,41% belasting). Categorie 4: boven €1.025.000 betaal je over 5,5% (=1,65% belasting).

Veelbesproken

Een progressieve vermogensbelasting dus. Waar doet dat toch aan denken? Was dit niet het plannetje van de veelbesproken (en door rechts verguisde) Franse econoom Thomas Piketty? De man die door GroenLinks naar de Tweede Kamer was gehaald? De man die vecht tegen ongelijkheid en daarom rijken zwaarder wil belasten dan minder rijken?

Inderdaad, dit is een kabinetsplan Piketty-stijl.

Hogere rendementen

Tegen deze krant noemde VVD-fractieleider Halbe Zijlstra hogere belasting op hogere vermogens eerder nog 'een onbegaanbare weg'. Nu zegt de VVD: dit is rechtvaardig, want hogere vermogens boeken ook hogere rendementen.

Nou moe, dat is ook precies de redenering van Piketty. Hij betoogt in zijn bestseller 'Kapitaal in de 21e eeuw' dat rijken steeds rijker worden omdat zij in staat zijn meer risico te nemen, duurdere adviseurs in te huren en zo hogere winsten te maken.

Eén klein verschil. Bij Piketty betaal je pas 1% vermogensbelasting vanaf een miljoen. Bij het kabinet ben je veel zwaarder het haasje: 1,41% vanaf €125.000. Het kabinet predikt het Piketty-evangelie, en dan wel de zware variant daarvan.