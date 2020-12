Brexit-deal onder de kerstboom

"We hebben eindelijk een akkoord. Het was een lange weg, maar het is een goede deal. Kunnen Brexit eindelijk achter ons laten", aldus voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen.

Maar niet iedereen zal blij zijn met het uiteindelijk na veel bloed, zweet en tranen gesloten compromis. De vis vormde het laatste grote struikelblok en hoewel de Europeanen lang niet zoveel inleveren van hun vangsten als de Britten lang eisten, gaan de gevolgen voor de sector groot zijn. In totaal mogen vissers uit andere andere Nederland naar verluidt 25 procent minder in Britse wateren vangen. Het VK hield lang vast aan 35 procent, maar bond uiteindelijk in. Er is een overgangsperiode afgesproken van 5,5 jaar, waar de Britten aanvankelijk lang vasthielden aan drie jaar en de EU tien jaar wilde.

Het betekent dat er over die periode van 5,5 jaar wordt afgebouwd naar -25 procent vangst in Britse wateren. Daarna moet jaarlijks worden vastgesteld hoeveel vis er mag worden gevangen. Is dit niet voldoende, dan volgen er repercussies voor de Britten wat betreft hun markttoegang tot Europa.

Oneerlijke concurrentie

Waar vis vooral geldt als een symbolisch heel belangrijk dossier (op de totale economie is de impact te verwaarlozen) is de grote strijd vooral gestreden op het terrein van het zogeheten gelijke speelveld. Daarbij geldt dat de EU de Britten toegang geeft tot de Europese interne markt (het grootste handelsblok ter wereld met 450 miljoen consumenten) zonder quota en tarieven maar dat daarbij wel harde garanties worden geëist om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Het betekent dat Britse bedrijven zich moeten houden aan Europese standaarden, maar ook dat Britse bedrijven niet door de overheid ongelimiteerd gesteund kunnen worden. Willen de Britten in de toekomst afwijken van Europese regels dan kan dat, maar dat heeft wel gevolgen voor hun markttoegang.

Op ’t nippertje

Met het akkoord is een no deal Brexit per 1 januari op het nippertje voorkomen. Omdat er niet meer voldoende tijd is voor ratificatie door het Europees Parlement zullen (delen) van het akkoord op voorlopige basis moeten worden ingevoerd. Het wordt allemaal niet fraai gevonden door de parlementariërs, maar het Europarlement zal zich hier waarschijnlijk niet tegen verzetten. Formele goedkeuring kan dan in januari volgen.

Parlementariërs moeten eerst 2000 pagina’s tekst doorakkeren. „Tot dusver hebben we geen enkel woord gezien dat op papier is gezet”, aldus PvdA-Eurparlementariër en Brexit-rapporteur Kati Piri. „Het is dus van belang dat de komende weken alle onderdelen goed worden bestudeerd voordat het Europees Parlement over gaat tot ratificatie.”

Ook de 27 EU-lidstaten moeten nog officieel akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat waarmee hun onderhandelaar Michel Barnier is teruggekomen. Waarschijnlijk gebeurt dat volgende week. Ook het Britse parlement moet nog instemming geven.

Zou er geen akkoord zijn dan zouden de EU en het VK per 1 januari op basis van regels van de Wereldhandelsorganisatie moeten handelen. Daarbij zouden tarieven en quota over en weer gaan gelden, evenals uitgebreide grenscontroles. Aangezien de Britten sinds hun toetreding tot de EU in 1973 in de interne markt zitten zou dit een enorme verandering betekenen met grote economische impact. Die gevolgen zijn er nu ook, maar met een handelsverdrag worden die zeker minder hevig. Een val zonder parachute is als het ware voorkomen.

Vertrek bijna definitief

Het definitieve vertrek van het VK uit de EU is nu echt bijna afgerond. De Britten stemden in juni 2016 in een referendum nipt voor afscheiding. Daarna begonnen eindeloze onderhandelingen. Het eerste deel bestond uit het regelen van de formele boedelscheiding waarbij afspraken werden gemaakt over de rekening, de rechten van wederzijdse burgers en de Iers/Noord-Ierse grens die open moest blijven.

Nadat dit allemaal na veel soebatten was geregeld vertrokken de Britten formeel op 31 januari 2020 uit de EU. Maar daarmee was nog niet alles geregeld. Fase twee betroffen de onderhandelingen over een handelsakkoord. Tot en met 31 december zit het VK in een overgangsfase waarbij het weliswaar geen EU-lid meer is, maar het zich nog wel houdt aan de rechten en plichten die horen bij een lidmaatschap. Dat betekent dat burgers al die tijd nog vrij konden reizen en goederen nog probleemloos over en weer konden worden vervoerd.