Hoe goedgelovig ben jij?

De man gaat zeer gewiekst te werk en wist een 28-jarige Rijswijkse zelfs zover te krijgen dat ze een paar sexy laarzen kocht. De vrouw, die anoniem wil blijven, werd door de onbekende man aangesproken toen ze haar auto parkeerde om te gaan winkelen. "Hij vertelde dat er vlammen uit m’n uitlaat kwamen. Om te voorkomen dat m’n auto zou ontploffen, moesten volgens hem de pedalen worden afgesteld", vertelt de Rijswijkse.

Paniek

De man maakte haar wijs dat het euvel alleen kon worden verholpen door met een hoge hak het gaspedaal in te trappen. "Ik was in paniek en liet me overhalen een paar hakken te kopen. Daarna ging hij naast me zitten en maakte foto’s."

--Ik ben al jaren niet meer op vakantie geweest door een oplichter--

De vrouw zegt zich achteraf dood te schamen. "Ik vind het vreselijk dat ik dit heb laten gebeuren. Ik ben nooit zo goedgelovig en naïef. Maar de manier waarop hij sprak, was zeer geloofwaardig. Hij gaf zelfs een kaartje met de naam van z’n werkgever."

Fotocamera

Ook een 27-jarige Haagse trapte in de mooie praatjes van de man. "Ik vond zijn verhaal vaag, maar ik heb geen verstand van auto’s en geloofde hem", vertelt de vrouw. "Hij reed op z’n scooter achter me aan toen ik thuis hakken ging halen. Terwijl ik m’n voet op een speciale manier op het gaspedaal moest zetten, pakte hij z’n fotocamera."

