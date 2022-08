Rechtbank staat inzet criminele burgerinfiltrant in drugszaak toe: ’Geen strafbare feiten op eigen gezag’

De veroordeelden zaten volgens de rechtbank al langer in de drugs en lieten zich leiden door de drang om geld te verdienen. Ze werden dus niet door de infiltrant geworven. Er werden celstraffen opgelegd van enkele maanden tot zeven jaar en ook een aantal taakstraffen opgelegd. Ook werd een groep verdachten vrijgesproken.

De zaak ’Vidar’ rondom drugssmokkel startte alweer begin dit jaar en kwam vooral onder de aandacht vanwege de inzet van een criminele burgerinfiltrant. Mede dankzij die burgerinfiltrant (die vertrouwen moest winnen van drugsverdachten) werd de vermeende bende uitgeschakeld. De man, codenaam ’A-4110’, werkte vanaf 2018 als ogen en oren van justitie en ontving er 77.060 euro voor.

De afgelopen periode stonden er tientallen verdachten in Leeuwarden voor de rechter, op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel en witwassen. Er werd de laatste tijd volop onderzoek gedaan naar internationale drugshandel vanuit Friesland naar Finland, Ierland en Australië. In 2020 werd in de provincie Groningen 86 kilo drugs (speed/amfetamine) met een straatwaarde in Finland van 700.000 euro onderschept.

Politieke problemen

De inzet van (onder meer) een burgerinfiltrant leverde in het verleden echter de grootst mogelijke politieke problemen op. Bewindslieden sneuvelden erdoor, rondom de bekende IRT-affaire uit de jaren negentig. Daarbij kwamen grote partijen drugs via infiltranten op de markt. De gewraakte methode was vervolgens tientallen jaren verbannen, maar mocht weer vanaf 2014. De nu ingezette burgerinfiltrant was afkomstig uit het criminele circuit. Hij deed pseudo-aankopen, wat de raadslieden van verdachten in de zaak betreft niet volgens de geldende regels ging. (De minister gaf toestemming nadat de infiltrant al bezig was en zette verdachten onder druk.)

Friese verdachte Justin S. (36), lid van motorclub Red Devils, werd veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Hij zat al bijna een jaar in voorarrest. Hij zuchtte na de uitspraak, maar bleef er rustig onder. (Een andere persoon verliet de rechtszaal met slaande deuren.) De boze S. had tijdens de zitting de infiltrant aangewezen als de man die hem had benaderd en die hem wat hem betreft onder druk had gezet. De infiltrant was actief geweest: „Hij bleef komen en bellen.” Hij voelde zich bedreigd ook. „Hij leek een grote man.”