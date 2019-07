Britse verdacht van verdrinken eigen kinderen: ’Ze wilde mij straffen’

Volgens de aanklacht verdronk de 38-jarige Samantha haar bijna 2 jaar oude kinderen Jake en Chloe in een bad. Samantha en haar man gingen uit elkaar nadat de twee het expatleven in Qatar hadden opgegeven. Volgens Steven kon de vrouw niet verkroppen dat de twee na tien succesvolle jaren in de oliestaat terugkeerden naar een minder luxe leven in Groot-Brittannië.

Agressieproblemen

Meneer Ford vertelde vandaag in de rechtbank hoe zijn kinderen in 27 minuten uit wraak het leven werd ontnomen. „Het is te gruwelijk voor woorden dat twee onschuldige kinderen het slachtoffer zijn geworden van haar zieke geest”, meldt Daily Mail. De man schetste in de rechtbank het beeld dat Samantha vaker agressief gedrag vertoonde wanneer ze haar zin niet kreeg. „Ze was ook erg controlerend. Ik kon geen stap zonder haar zetten”, vertelt Ford aan de Britse krant.

Volgens de aanklager zocht de vrouw op het internet naar manieren om haar kinderen buiten bewustzijn te brengen. Daarna legde ze de twee in bad, waardoor Jake en Chloe uiteindelijk door verdrinking om het leven kwamen. Hun lichamen legde de moeder aangekleed op bed.

Daarop stapte Samantha in haar auto zonder veiligheidsgordel om. De politie betrapte haar en bij de aanhouding schreeuwde de vrouw: „laat me doodgaan, want ik heb mijn wonderbaby’s vermoord.” Toen agenten daarop naar haar woning gingen, troffen ze de dode tweeling aan. Bij hen lag een briefje met de tekst ’vergeef me.’

Depressie

Na de verhuizing van Qatar naar het Engelse Margate was de vrouw naar eigen zeggen steeds depressiever geworden. „Ik wilde niet dat mijn kinderen zouden opgroeien in een koud en ellendig land”, vertelde ze aan justitie. Nadat haar man van haar wilde scheiden, raakte ze het overzicht kwijt. Volgens familieleden werd de vrouw ’radeloos’ en holde haar mentale gezondheid achteruit.

De rechter van de Old Baily zal op 16 augustus een straf bepalen na verder psychiatrisch onderzoek.