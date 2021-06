’Vermagerde Kim Jong-un breekt onze harten’

Op recent uitgezonden beelden van een toespraak ziet de Noord-Koreaanse leider er enkele kilo’s lichter uit. Dat zie je in zijn gezicht, maar ook zijn lichaam is merkbaar afgenomen in omvang.

Zoek de verschillen. Ⓒ reuters

„De harten van de mensen - dat van mij incluis - waren gebroken toen we zagen hoe mager de gerespecteerde Secretaris-Generaal was”, zegt een inwoner van de hoofdstad Pyongyang in een voor Noord-Koreaanse begrippen opmerkelijk tv-interview. Al was het de vraag of het wel de bedoeling was dat het formaat van de niet-meer-zo-grote leider werd besproken: het interview is maar één keer uitgezonden. „Iedereen hier zei dat ze tranen voelden opkomen”, zei de man nog.

Over het gewicht en de gezondheid van de Noord-Koreaanse leider is de voorbije jaren al flink wat inkt gevloeid. De 37-jarige Kim Jong-un zeult flink wat overgewicht met zich mee en specialisten noemden dat in het verleden al meermaals zorgwekkend.

Hoeveel kilo Kim Jong-un kwijt is en hoe hij zo vermagerd is, is niet duidelijk. Er zou mede door de coronacrisis sprake zijn van ernstige voedseltekorten in het hermetisch gesloten land.