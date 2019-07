Drugsgebruik in verkeer vaker ontdekt door speekseltest

Per 1 juli 2017 geldt de wet ’Verbeteren aanpak drugs in het verkeer’. De politie mag bij een vermoeden van drugsgebruik een speekseltest afnemen bij een verkeersdeelnemer. Is die positief, dan volgt een bloedafname. Het Nederlands Forensisch Instituut of een ander forensisch laboratorium onderzoekt de concentratie van de drugs.

Pilletje in weekend nog lang meetbaar

De politie zegt dat mensen vaak niet beseffen dat drugs veel langer in het bloed blijven dan ze denken. „Als ik op dinsdag iemand staande houd en een speekseltest doe, kan die positief uitslaan terwijl de bestuurder aangeeft in het weekend een pilletje te hebben genomen”, zegt een motoragent.

„Ik kom drugs in het verkeer regelmatig tegen”, zegt een motoragent van het team Verkeer uit Den Haag. „Je merkt het aan hun rijgedrag. Ze rijden slingerend over hun rijstrook of blijven bijvoorbeeld opvallend rustig achter een vrachtwagen hangen. Als ik een automobilist staande houd, ruik ik soms direct een wietlucht vanuit de auto. Als iemand cocaïne heeft gebruikt, dan is vaak sprake van heel druk en opstandig gedrag.”