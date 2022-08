Code geel vanwege mist en onweer beëindigd

In Groningen kwam woensdagochtend plaatselijk dichte mist met zicht tot 100 meter voor en ook in Friesland en Drenthe was het woensdagochtend vroeg erg mistig. Voor Zeeland gold woensdagochtend code geel vanwege fikse regen- en onweersbuien. Eerder gold code geel vanwege stevig onweer ook voor Flevoland en Noord-Holland.

Nederland krijgt woensdag te maken met regen- en onweersbuien, waarbij er plaatselijk wateroverlast kan ontstaan. Door de buien neemt de hitte geleidelijk af. Als het woensdag in De Bilt geen 25 graden of meer wordt, is er een einde gekomen aan de landelijke hittegolf, die dan in totaal acht dagen heeft geduurd. Regionaal kan er nog wel sprake zijn van een hittegolf.