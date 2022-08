Waarschuwingen voor onweersbuien en dichte mist

Binnenland

’Warmste 14 augustus ooit gemeten’

De temperatuur in De Bilt is tegen het middaguur richting de 29 graden gekropen. Het is daarmee officieel de warmste 14 augustus sinds de metingen in 1901 begonnen, meldt Weeronline. Het vorige record voor deze datum, in 1973, stond op 28,7 graden.