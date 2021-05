Rutte komt met plannen nieuwe cultuur: meer vuurwerk in landsbestuur

Rutte broedt al langer op plannen voor een nieuwe Haagse bestuurscultuur. Dat moest ook wel. Die cultuur ligt sinds de toeslagenaffaire meer dan ooit onder vuur. Verkennersgate en de uitglijder van Rutte over de ’positie elders’ van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt verergerden dat.

„Ik heb hier veel over nagedacht. Wat betekent dit voor mij”, zegt Rutte hierover in actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Hij is er weliswaar ’trots op’ dat de sfeer in het kabinet goed is en dat er onder zijn leiding ’besluiten worden genomen’. Maar deze hang naar controle heeft volgens hem ook het risico ’dat tegenstellingen niet meer zichtbaar worden in debat’. „En dat partijen zich niet meer kunnen profileren.”

Er zijn politieke partijen die niet meer met Rutte in een kabinet willen stappen. Andere partijen wrijven de huidige manier van besturen niet louter de VVD aan. Ze zien het als een breder politiek probleem.

Het verder opengooien van de Haagse luiken is hoe dan ook een wens die inmiddels breed in de politiek leeft: minder achterkamertjespolitiek, geen dichtgetimmerde regeerakkoorden en vooral meer slagkracht in de Tweede Kamer.

Dat Rutte af wil van het als verstikkend ervaren coalitie-overleg, maakte hij eerder al kenbaar. Ook wil hij geen polderakkoorden meer zoals het preventie-akkoord en het klimaatakkoord. „Voor mij is de belangrijkste relatie die tussen overheid en burger”, zegt hij bij Nieuwsuur. Iets waar CDA’er Omtzigt al eerder op hamerde.

TK

Rutte kondigt daarnaast aan dat hij vindt dat er een ’club’ moet komen ’die tussen organisaties en overheid staat’. Ook wil hij dat de toegang tot het recht verbetert, een punt dat bij PvdA en GL hoog op de agenda staat.

Het is de vraag of Ruttes zelfreflectie de formatie vlot kan trekken. Eerder had hij aangekondigd met ’radicale ideeën’ te komen. De vraag is hoe andere partijen zijn bespiegelingen zullen wegen.

Bij het vormen van een nieuw kabinet wordt met name naar VVD, D66, CDA, GL en PvdA gekeken, maar vooral die laatste drie houden de boot nog af.

Woensdag debatteert de Kamer over het eindverslag van Herman Tjeenk Willink. In de Haagse wandelgangen wordt de naam van SER-voorzitter Mariëtte Hamer (PvdA) steeds vaker genoemd als zijn opvolger.