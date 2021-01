Impeachment Trump gaat gewoon door

Hij zei dat zijn partijgenote en voorzitter van Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, maandag met het verzoek aan de Senaat komt om Trump alsnog af te zetten wegens het aanzetten tot geweld en tot opstand. Trump zou de bestorming van het Capitool 6 januari in zijn speech hebben uitgelokt.

Het is de Senaat die in een proces oordeelt over de vraag of de president wordt afgezet. Volgens Schumer komt er een diepgaand en eerlijk proces in de Senaat tegen Trump. Het is niet alleen een symbolische wraak op de Republikeinse president die al vertrokken is, maar het zou gevolgen kunnen hebben voor de rechtspositie van Trump. Het zou het hem bijvoorbeeld onmogelijk maken nog een keer president te worden.

De Democraten willen zich daar met de ’impeachment’ van verzekeren. Maar er is ook kritiek in Democratische kringen, omdat dit proces de door Trumps opvolger Joe Biden beleden noodzaak tot verzoening en eenheid zou kunnen schaden.

De impeachment van voormalig president Trump kan lastig worden voor Joe Biden als hij bruggen wil slaan met de Republikeinen, zegt Thijs Wolters in een nieuwe podcast ‘Uncle Joe – een blik op de VS’: