Mogelijk brandstichting in huis Katwijk, bewoner aangehouden

Binnenland

Doorslikken autosleutel wordt Nederlander in Barcelona fataal

Een 37-jarige Nederlander is overleden in Barcelona, nadat hij een autosleutel had ingeslikt. Dat gebeurde nadat de politie hem wilde aanhouden omdat hij overlast veroorzaakte in een supermarkt in de wijk Sarrià-Sant Gervasi, meldde de krant El Periódico.