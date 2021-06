Heldhaftige hamsterrat mag met pensioen na carrière in landmijnopsporing

Volgens zijn baasje wordt de zeven jaar oude Gambiahamsterrat wat trager nu hij wat ouder wordt, meldt BBC. En daarbij wil de werkgever de behoeften van het dappere diertje respecteren. Dus is het tijd voor een welverdiend pensioen.

Bekijk ook: Hamsterrat krijgt gouden medaille voor levensreddend opsporingswerk

Na jaren van gewapende conflicten is de bodem van Cambodja letterlijk veranderd in een mijnenveld. Er zouden rond de zes miljoen explosieven liggen. Tientallen mensen worden ieder jaar gedood of raken gewond. Magawa werd in België opgeleid door de liefdadigheidsinstelling Apopo. De instelling leidt de dieren sinds de jaren negentig op als HeroRAT’s, zodat ze kunnen worden ingezet om landmijnen op te sporen.

Na een jaar training worden krijgen de dieren hun diploma. Vorige week meldde Apopo dat „een nieuwe lichting jonge ratten was beoordeeld door het Cambodian Mine Action Centre (CMAC) en dat ze met vlag en wimpel waren geslaagd.”

Magawa blijft nog een paar weken om de nieuwe rekruten in te werken en ze op weg te helpen. „Magawa is steengoed in zijn werk en ik ben er trots op om met hem gewerkt te mogen hebben", aldus begeleider Malen. „Hij is klein, maar hij heeft vele levens gered. We willen het land zo snel en efficiënt mogelijk veilig terug kunnen geven aan de Cambodjanen.”

Magawa klein en licht genoeg om de mijnen niet te laten exploderen als hij eroverheen loopt. De ratten zijn getraind om een chemische verbinding in de explosieven te detecteren, wat betekent dat ze schroot negeren en sneller naar mijnen kunnen zoeken.

Zodra ze een explosief vinden, krabben ze aan de bovenkant om hun menselijke collega's te waarschuwen.

Magawa kan in slechts 20 minuten een veld ter grootte van een tennisbaan doorzoeken - iets wat volgens Apopo een persoon met een metaaldetector tussen de een en vier dagen zou kosten.