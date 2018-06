Advocaten: zeven rechtbanken gaan dicht

De raadsman had de officier van justitie gevraagd de zaak in Leeuwarden te houden, maar die heeft dat afgewezen.

Volgens de advocaat wordt het in de wet vastgelegde recht om Fries te spreken met de gekozen zittingslocatie omzeild.

Van der Goot staat een man bij die wordt verdacht van betrokkenheid bij het mestsilo-ongeluk in juni 2013 in het Friese Makkinga. Daarbij kwamen drie mannen om het leven en raakte een man zwaargewond.

Recht

De verdachte heeft aangegeven Fries te willen spreken. Bij de rechtbanken in Noord-Nederland is dat een recht, maar bij andere rechtbanken in het land niet.

„Onze cliënt wordt een recht ontnomen de taal te spreken die hij het liefste en het beste spreekt. Dat is niet alleen strijdig met een goede verdediging, dat lijkt ook strijdig met een zorgvuldig strafproces. Aan de verdachte zullen immers vele vragen worden gesteld waar hij nu minder adequaat en zorgvuldig op kan antwoorden”, aldus Van der Goot.