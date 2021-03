IJsland beeft non-stop

IJsland is geologisch onrustig, omdat het de plek is waar de Euraziatische tektonische plaat op die van Noord-Amerika botst. Deze brug vlakbij het eruptiegebied verbindt de twee platen. Ⓒ AFP

REYKJAVIK - IJsland schudt op z’n grondvesten. Het eiland in de Noordelijke Atlantische Oceaan is alleen al in de afgelopen week door meer dan 18.000 aardbevingen getroffen, waarvan de sterkste een kracht van 5.6 op de Schaal van Richter had. De bevingen lijken een voorbode te zijn van een vulkaanuitbarsting.