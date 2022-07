Regenboogzebrapad Krimpen aan den IJssel besmeurd met witte verf

Zaterdagochtend werd de vernieling ontdekt. De gemeente weet niet wie achter de actie zit, zegt de woordvoerster. Ook is nog onduidelijk of er aangifte wordt gedaan.

De regenboog staat symbool voor diversiteit. Het college van de Zuid-Hollandse gemeente keurt de vernieling „ten zeerste af” en zegt dat alle inwoners welkom zijn in de plaats in Zuid-Holland. „Deze actie tegen lhbtiq’s is ontoelaatbaar. Ongelijke behandeling is onacceptabel. In onze gemeente is daar geen ruimte voor”, stelt wethouder Kirsten Jaarsma. De gemeente laat het pad zaterdag schoonmaken.