Australisch model transformeert volledig in slechts vijf uur

Irby heeft een eigen bikinimerk en deelt regelmatig haar eigen creaties, haar volgers weten dus hoe zij eruit ziet. Toch wist ze wereldnieuws te worden met deze compilatie. De vrouw uit Gold Coast vindt zelf dat ze op de tweede foto behoorlijk zwanger oogt. Volgens News.com.au is het model behoorlijk open over hoe opgeblazen ze zich kan voelen en maakt ze graag grapjes over hoe verschillend haar lichaam eruit kan zien.

Ⓒ Instagram/karinairby

Verklaring

Het model verklaart hoe haar lichaam zo kan veranderen: met corrigerend ondergoed aan had ze flink wat water gedronken en ook goed gegeten. Toen ze thuis kwam en haar corrigerende ondergoed uittrok was haar buik zo opgezet, maar na een uurtje was dat weer weggetrokken.

De transformatie van Irby leverde overigens behoorlijk wat positieve reacties op. Meer dan 55.000 mensen gaven aan de foto leuk te vinden en in de reacties lieten velen blijken dankbaar te zijn voor de beelden: „Je weet me altijd een goed gevoel te geven na een pittige dag. Je bent een inspiratiebron!” schrijft één. Een ander schrijft: „Dit is precies wat ik nodig had. Vandaag was ik ook opgeblazen en ik voelde me er urenlang slecht over.”