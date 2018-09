VVD'ers vervolgd voor lek over burgemeester

Oud-wethouder Piet Ploeg (VVD) uit Stichtse Vecht moet zich ook bij de rechter verantwoorden. Hij heeft volgens het OM zijn geheimhoudingsplicht verzaakt.

De zaak tegen Rob Bats, voormalig burgemeester van Haren (Groningen) en eveneens VVD'er, is geseponeerd. De Kruif en Ploeg zouden hem als nieuwe burgemeester voor Stichtse Vecht naar voren hebben willen schuiven. Hij zou in november en december vorig jaar geheime informatie over de sollicitatieprocedure via De Kruif en Ploeg hebben gekregen.

De Kruif is nu in een tweede rechtszaak verwikkeld. Deze week stond ze voor het eerst voor de rechter in Utrecht, omdat het OM haar verdenkt van witwassen van crimineel verkregen geld. Dat deed ze door onder meer een boot, een caravan, een jetski en auto's te kopen. Ze zou ook lid zijn van een criminele organisatie. Die organisatie hield zich op professionele basis bezig met hennepteelt en -handel.

Het vermeende lekken over de burgemeestersbenoeming kwam aan het licht nadat de recherche telefoontaps had geplaatst in verband met het onderzoek naar de hennephandel. De Kruif werd op 17 februari verhoord over het lekken. Daarna werd ze meteen gearresteerd voor het witwassen. Ze zat vier weken in voorarrest. Volgens haar raadsvrouw is de ex-politica psychisch ziek van alles wat politie en justitie haar hebben aangedaan.