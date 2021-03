Lugubere vondst bij speeltuintje in Alkmaar: ’Stel dat zoiets door een kind wordt gevonden’

In het bundeltje bebloede kledingstukken waren, zo bleek even later, twee onthoofde duiven verpakt. De wandelaar heeft het bundeltje, volgens een politiewoordvoerder, meteen weggegooid, meldt Noordhollands Dagblad. ,,Gelukkig maar, het lag er dus niet meer open en bloot. Maar bij thuiskomst zat het hem blijkbaar toch niet lekker en heeft hij de politie gebeld.’’

De agenten die poolshoogte gingen nemen na de melding troffen de kleding aan in een prullenbak en kwamen tot de ontdekking dat er twee duiven in zaten. ,,Ze hebben het er direct weggehaald’’, aldus de woordvoerder van de politie.

Het is nog niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het achterlaten van het bizarre pakketje. ,,We houden de boel daar de komende tijd goed in de gaten. We zijn vooral heel blij dat het een volwassene was die het er heeft aangetroffen, je moet er toch niet aan denken dat zoiets door een klein kind wordt gevonden.’’