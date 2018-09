Koenders geschokt door vluchtelingendrama

De dood van de verstekelingen, die waarschijnlijk gestikt zijn, laat volgens Koenders zien hoe ver mensensmokkelaars bereid zijn te gaan in het nemen van risico's met de mensen die ze naar Europa smokkelen. Het drama laat ook zien hoe belangrijk het is dat de EU en andere landen samenwerken om mensensmokkel tegen te gaan, aldus de minister.

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel is ontdaan door het drama. Dit laat ze weten tijdens de Balkantop over vluchtelingen in Wenen. „Vanwege ons eigen verleden is het belangrijk dat we mensen helpen. De wereld kijkt naar ons”, zei Merkel.