Premium Het beste van De Telegraaf

Asielhotel Tubbergen zaait onrust binnen VVD: ’Waardeloos en liberaal onwaardig’

Door Inge Lengton en Mike Muller Kopieer naar clipboard

Fractieleider Sophie Hermans (VVD) Ⓒ ANP / HH

DEN HAAG - Het kabinetsbesluit om tegen de wil van de gemeente Tubbergen in een asielhotel in de Twentse gemeenschap te starten zorgt voor onvrede in de VVD. De afdeling Limburg heeft een brandbrief geschreven. Ook andere liberalen roeren zich.