Kunstgreep

Dat het budget voor de verbouwing van het Rijksmuseum met naar verluidt ruim 100 miljoen werd overschreden, is weer een signaal dat we bij kunst en cultuur geen enkele maat kennen schrijft lezer L.J.J. Dorrestijn. Vindt u dat er teveel met geld wordt gesmeten bij zaken als kunst of bijvoorbeeld de renovatie van de Gouden Koets?