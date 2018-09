Weer toekomst voor uitbehandelde patiënt

Dat is het verrassende klinisch resultaat van het internationale geneesmiddelenonderzoek dat onder leiding van VUmc-hematoloog Henk Lokhorst is uitgevoerd. De opmerkelijke uitkomsten werden afgelopen nacht gepubliceerd in het medische vaktijdschrift New England Journal of Medicine.

'Doorbraak'

„Dit is zéker een doorbraak”, stelt Lokhorst vast. „De nu bereikte resultaten bij deze patiënten zijn met eerdere behandelingen nooit gehaald. Sterker nog, de resistentie die bij de andere vier, vijf middelen na enige tijd optrad, en waardoor deze patiënten in feite ’uitbehandeld’ waren, is met deze nieuwe stof nu doorbroken. Dat is bijzonder. En hoopvol, omdat er nu een nieuwe behandeling tegen de ziekte van Kahler lijkt te ontstaan.”

Kahler, een kwaadaardige beenmergaandoening, wordt tegenwoordig vaker aangeduid met ’multipel myeloom’. De aandoening wordt elk jaar bij zo’n duizend mensen in Nederland vastgesteld. Deze vorm van kanker komt met name voor bij mensen ouder dan 60 jaar. Tot nu toe krijgen patiënten met deze ziekte van het beenmerg standaard chemotherapie. Bij jonge(re) patiënten wordt dit gecombineerd met een transplantatie van stamcellen. De gemiddelde overlevingsduur is ongeveer vijf jaar, omdat de ziekte uiteindelijk meestal ongevoelig (resistent) wordt voor therapie.

Immuunsysteem

De nieuw uitgeteste antistof activeert het afweer- of immuunsysteem van de patiënt, dat vervolgens afrekent met de kankercel. De nog experimentele behandeling leidde bij de meesten van de 42 patiënten in de onderzoeksopzet tot het stabiliseren van hun ziekte. Bij ruim 40 procent was sprake van een daling van het aantal tumorcellen met ruim de helft.

Lokhorst: „Bij twee derde van de patiënten die goed reageerden op de antistof was de ziekte na een jaar nog onder controle.” Echter voordat sprake is van een geneesmiddel dat daadwerkelijk voor patiënten beschikbaar komt, zal meer onderzoek moeten worden verricht, benadrukt de hematoloog.