OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 308 van de invasie LIVE | Heftige beelden: Rusland lijkt oude WOI-tactiek te gebruiken in strijd om Bachmoet

De winter in Oekraïne speelt een steeds grotere rol in de strijd, waardoor het front nog weinig lijkt te bewegen. De levering van Amerikaanse Patriot-raketten aan Kiev kan daar mogelijk verandering in brengen. Volg hier de laatste ontwikkelingen.