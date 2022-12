OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 308 van de invasie LIVE | VN: zeker 6900 burgerdoden in oorlog Oekraïne

Een verwoeste kerk in Dolyna, in het oosten van Oekraïne. Ⓒ AFP

De winter in Oekraïne speelt een steeds grotere rol in de strijd, waardoor het front nog weinig lijkt te bewegen. De levering van Amerikaanse Patriot-raketten aan Kiev kan daar mogelijk verandering in brengen. Volg hier de laatste ontwikkelingen.