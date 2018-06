Meer spelende kinderen langs spoor

Hoewel ProRail niet zeker weet of er een echte stijging is of dat machinisten louter sneller een melding doen, maakt het bedrijf zich wel zorgen. De lichte stijging druist namelijk in tegen de trend van een daling van het aantal spoorlopers die al sinds 2008 gaande is.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik