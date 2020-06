Vader van 30 kinderen vindt zeldzame edelstenen en is nu multimiljonair

„We gaan een groot feest geven”, zo vertelt Laizer aan de BBC. Tanzaniet is een van de zeldzaamste edelstenen van de wereld. Verwacht wordt dat binnen 20 jaar de voorraad in het land is uitgeput. De waarde wordt mede bepaald door de kleur. De stenen kunnen groen, rood, paars of blauw zijn.

Laizer vond de stenen, van 9.2 kilo en 5.8 kilo, vorige week. Nog nooit werden er zulke grote stukken gevonden, tot nu toe woog de grootste steen 3.3 kilo. Woensdag verkocht de mijnwerker zijn vondst. Hij kreeg een telefoontje van de president. „Dit is het voordeel van kleinschalige mijnwerkers en bewijst dat Tanzania een rijk land is”, aldus John Magufuli.

Laizer, die vier vrouwen en dertig kinderen heeft, gaat een van zijn koeien slachten om de vondst te vieren. Een deel van het geld gaat hij investeren in zijn woonplaats. „Ik wil een winkelcentrum en een school bouwen. Ik wil een school vlakbij mijn huis. Er zijn veel arme mensen hier die het zich niet kunnen veroorloven om hun kinderen naar school te laten gaan.”

Verder heeft de man geen grootse plannen, hij wil lekker voor zijn 2000 koeien blijven zorgen. Bang voor een overval is hij niet. „Er is genoeg beveiliging hier. Dat gaat niet voor problemen zorgen. Ik kan ook ’s nachts gewoon rondlopen.”