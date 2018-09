Mogelijk tijdelijk azc in Autotron Rosmalen

Het Brabants Dagblad meldt dat het college van burgemeester en wethouders 2 september nog wel akkoord moet gaan, maar dat alle seinen op groen lijken te staan. Na vragen van het Brabants Dagblad over de kwestie is de gemeenteraad woensdagavond geïnformeerd. Een woordvoerder van eigenaar Libéma laat weten dat nog niets is getekend. De regie ligt volgens de woordvoerder bij de gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. ,,Maar wij kunnen en willen.”

