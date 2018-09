Tv-ploeg in uitzending doodgeschoten

Verslaggeefster Alison Parker (24) en cameraman Adam Ward (27) waren net live in de uitzending met een interview toen er duidelijk hoorbaar werd geschoten. ,,Oh mijn God", schreeuwt Parker nog, terwijl ze naar de grond duikt en het beeld op zwart gaat.

,,Ok, we weten nog niet precies wat er gebeurd is, maar we houden u op de hoogte", aldus een bezorgde collega van de twee in de tv-studio. Inmiddels is duidelijk dat beiden het niet hebben overleefd. De vrouw die zij interviewden, werd in haar rug geschoten en raakte zwaargewond. Ze is inmiddels geopereerd. Bij WDBJ7 is geschokt gereageerd op de dood van Parker en Ward.

De schutter is inmiddels geïdentificeerd als Vester Flanagan, een verbitterde werknemer van de nieuwszender. Hij filmde de dubbele moord zelf ook en zette de beelden ervan op Twitter. De man pleegde kort daarna zelfmoord.