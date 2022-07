Jongeren teisteren COC Limburg, expo Pride Photo beklad

De bekladding volgt op een incident vrijdagavond, waarbij volgens de organisatie vijf jongeren het pand binnendrongen en de boel op stelten probeerden te zetten. Volgens het COC wordt de intensiteit van de incidenten steeds heftiger.

„COC Limburg baalt dat de tentoonstelling nu beklad is; veel mensen hadden zich erop verheugd”, aldus de organisatie. „De tentoonstelling zou tot 21 juli blijven staan waarbij het de bedoeling was om een dialoog op gang te brengen over vooroordelen, en de vaak benarde mensenrechtensituaties waar de lhbti-gemeenschap wereldwijd te maken heeft.” COC Limburg wil samen met de gemeente Maastricht en een aantal lhbti-vertegenwoordigers aangifte doen.

Het COC is naar eigen zeggen woedend over vijandige acties jegens de lhbti-acceptatie. „Lhbti’s die nu het station uitkomen voelen zich totaal niet welkom, maar straks durven ze ook niet meer naar het COC omdat ze bang zijn dat ze zich geteisterd worden. Dit kan gewoon niet en dat gaan we aanpakken”, aldus voorzitter Jaison Blok.

GroenLinks en D66 in de gemeenteraad van Maastricht reageren verbolgen op het vandalisme. GroenLinks toont zich geschokt: „Zijn wie je wilt zijn door heel de stad Maastricht is na deze gebeurtenis van de afgelopen uren belangrijker dan ooit”, aldus GroenLinks op Facebook. D66 noemt het vandalisme onacceptabel. „Maastricht is een diverse, progressieve stad waar je jezelf moet kunnen zijn. Dit vandalisme laat zien dat we op het gebied van LGBTQ+ acceptatie nog een lange weg te gaan hebben. D66 Maastricht veroordeelt deze daad ten zeerste”, schrijft de partij in een verklaring.