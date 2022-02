Frans persbureau: twee skiërs uit Nederland omgekomen door lawine in Frankrijk

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan het overlijden van de twee skiërs nog niet bevestigen.

De jongeren waren 20 en 21 jaar. Ze werden in het ziekenhuis van Grenoble doodverklaard. Het lawinegevaar voor de regio stond maandag op 3 op een schaal van 5. Niveau 3 staat voor ’fors lawinegevaar’, 4 voor ’groot lawinegevaar’ en 5 voor ’zeer groot lawinegevaar’.

Enkele dagen geleden was het raak in een ander deel van de Alpen, in het Oostenrijkse Tirol. Daar vielen in korte tijd zeker acht doden te betreuren door lawines. Media spraken over een zwarte dag voor de regio.