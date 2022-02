Twee skiërs uit Nederland (20 en 21) omgekomen door lawine in Frankrijk

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het overlijden van de twee skiërs bevestigd. De familie is ingelicht en Nederland verleent consulaire bijstand.

De skiërs werden in het ziekenhuis van Grenoble doodverklaard. Het lawinegevaar voor de regio stond maandag op 3 op een schaal van 5. Niveau 3 staat voor ’fors lawinegevaar’, 4 voor ’groot lawinegevaar’ en 5 voor ’zeer groot lawinegevaar’.

Voetsporen

Rond een uur ’s middags zag een skiliftmedewerker van wintersportgebied Les Sybelles een sneeuwwolk op een van de hellingen van de Col de Bellard. Hij vermoedde direct dat het om een lawine ging, waarop twee patrouilles poolshoogte gingen nemen. Zij ontdekten voetsporen buiten de piste van skistation Saint-Colomban-des-Villards.

,,Zij verwittigden direct de hulpdiensten”, zegt reddingswerker Thomas Maisonneuve van de gendarmerie van Modane tegen De Telegraaf. ,,We zijn met twee helikopters en drie honden op zoek gegaan. In totaal waren we met vijftien man.” De twee jonge skiërs lagen op 1 meter en 1 meter 50 onder de sneeuw. Zij werden gevonden met behulp van een hond en een lawinesonde, die kan meten hoe diep iemand onder de sneeuw ligt.

,,We hadden twee artsen bij ons, die direct zijn begonnen met reanimeren. Ze zijn daarmee doorgegaan in de helikopter, op weg naar het ziekenhuis in Grenoble. Daar zijn de skiërs onderzocht en overleden verklaard”, vervolgt Maisonneuve.

Flinke sneeuwbuien

Het risico op lawines was maandag drie op een schaal van vijf. ,,Zondag op maandag heeft het flink gesneeuwd, dan wordt de kans altijd nog wat groter”, stelt de reddingswerker. Ook de sterke wind kan een rol hebben gespeeld, melden plaatselijke media. De plak sneeuw die ging schuiven sleurde het tweetal, waarvan één op een snowboard, over een afstand van bijna 250 meter mee.

Enkele dagen geleden was het raak in een ander deel van de Alpen, in het Oostenrijkse Tirol. Daar vielen in korte tijd zeker acht doden te betreuren door lawines. Media spraken over een zwarte dag voor de regio.