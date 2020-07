Tientallen boeren met trekkers voeren actie bij Schiphol

De politie is op de hoogte van de situatie en meldt dat de boeren op het terrein van Schiphol staan. Zij doen zelf via diverse livestreams verslag van de actie.

Boze boeren zijn vrijdagavond tegengehouden toen ze op weg waren naar luchthaven Schiphol. Rond 21.30 uur werden de boeren en hun voertuigen tegengehouden. Twee bussen stonden dwars op de rijbaan op de Loevesteinserandweg vlak voor de Schipholtunnel, om de weg naar Schiphol voor de boeren te blokkeren.

De boeren worden volgens een getuige via Schiphol-Oost onder politiebegeleiding teruggeleid.

Woensdag kwam de marechaussee ook al in actie toen de boeren, onderweg naar Amsterdam, langs Schiphol reden.

Actievoerende boeren zijn vrijdag al de hele dag op pad. Rond 20.00 uur verzamelden boeren zich bij het distributiecentrum van supermarktketen Boni in Nijkerk. Naast het stikstofbeleid zijn de boeren ook boos over de te lage prijzen die ze in hun ogen voor hun producten krijgen.

Vrijdagmiddag voerden boeren actie bij supermarktbranchevereniging CBL in Leidschendam.

Eerder op de dag werd ook het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle met tientallen tractoren geblokkeerd.