Coronafonds keert 1,2 miljoen uit aan getroffen zorgverleners

De Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) is een initiatief van twee chirurgen van het UMC Utrecht, Sander Muijs en Marijn Houwert. Het biedt financiële ondersteuning aan zorgverleners die door hun werk „in de frontlinie” van de coronazorg zelf ernstig ziek zijn geworden én aan nabestaanden van zorgverleners die zijn overleden aan het virus. De uitkering bedraagt 30.000 of 50.000 euro.

Er zijn tot nu toe 49 aanvragen binnengekomen, waarvan er 36 zijn afgehandeld, meldt het ZWiC. De stichting verwacht dat ook de komende periode aanvragen binnen blijven komen. Het fonds wordt gevuld met donaties van bedrijven en andere organisaties. Inmiddels is er 4,1 miljoen euro binnen, en omdat het kabinet het bedrag verdubbelt is er ruim 8 miljoen euro beschikbaar in de stichting, aldus ZWiC.