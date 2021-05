G7-ministers bezorgd over destabiliserend gedrag Rusland

De G7 bestaat uit Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Japan en er is nu ook een vertegenwoordiger van de Europese Unie aanwezig. Alle vertegenwoordigers zeggen zich zorgen te maken over de Russische militaire inzet in het oosten van Oekraïne en de annexatie van de Krim in 2014.

„Het is jammer dat de relatie tussen Rusland en het westen steeds slechter wordt”, schrijven de ministers in een verklaring.