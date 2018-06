Politiemensen observeren beter dan burgers

Dat lijkt logisch, maar uit eerder rechtspsychologisch onderzoek bleek juist steeds dat er tussen burgers en politiemensen nauwelijks verschillen in waarnemingen waren. „Rechters veronderstellen vaak dat verklaringen van politieagenten betrouwbaarder zijn dan die van gewone ooggetuigen. In rechtszaken hebben die verklaringen dan ook meer waarde. Nu is die veronderstelling wetenschappelijk onderbouwd”, concluderen de onderzoekers.

Voor het onderzoek moesten 42 leden van observatieteams, 52 gewone agenten en 46 burgers een drugsdeal bij een hotel observeren die op film was opgenomen. De groepen hadden vooraf precies dezelfde opdracht gekregen.

De leden van de observatieteams scoorden het best, gevolgd door de andere agenten. De gespecialiseerde observanten konden achteraf veel meer details vertellen over de drugsdeal dan agenten en burgers. Ze gaven bovendien betrouwbaardere informatie en waren ook beter in staat om de drugshandelaren te herkennen.

„De resultaten van het onderzoek waren voor ons bijzonder verrassend”, concluderen de onderzoekers. Tot nu toe bleek volgens hen uit andere onderzoeken dat politiemensen niet beter waarnemen dan burgers. „Maar dat blijkt niet op te gaan voor Nederlandse observatieteams.”