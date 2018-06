Democraat Biden is 'oprecht en betrouwbaar'

De reputatie van Hillary Clinton, die zich tot nu toe als enige heeft opgeworpen als Democratische presidentskandidaat, is veel minder gunstig als het gaat om eerlijkheid. Als minister van Buitenlandse Zaken gebruikte ze haar privémail voor officiële zaken en dat wordt gezien als 'verdacht'.

Blunders van Biden zijn talrijk. Zo moedigde hij een senator tijdens een campagnebijeenkomst aan te gaan staan, om zich pas daarna te realiseren dat de betreffende senator in een rolstoel zat. Ook beschreef hij (toen nog) presidentskandidaat Barack Obama als „de eerste Afro-Amerikaan die welbespraakt, intelligent en schoon is en er ook nog goed uitziet”. Het '-woord' ontviel hem tijdens de ondertekening van Obama's wet op de gezondheidszorg: „This is a big fucking deal”. Biden had niet door dat de microfoons nog openstonden.

De 72-jarige Biden denkt er nog over na of hij wil opgaan voor het presidentschap.