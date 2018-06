U-bocht redt pret publieke omroep

Staatssecretaris Dekker (Cultuur) presenteerde met veel bombarie gisteren zijn mediawet, maar die zit net wat anders in elkaar dan hij zelf graag verkondigt. In de wet is geregeld dat amusement geen kerntaak meer is van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Wat onbelicht blijft in Dekkers promotieverhaal, is dat in deze nieuwe versie van de mediawet in de kleine lettertjes staat dat amusement ook gebruikt mag worden met als enige doel een breed en divers publiek te trekken. In eerdere versies stond dat nog niet.

De VVD geeft toe dat dit op voorspraak van de PvdA alsnog in het wetsvoorstel is gekomen.

Lees meer: Shows als Ranking the stars kunnen dan voor de kijkcijfers zorgen en de hoop is dat de kijker daarna niet wegzapt, maar bijvoorbeeld nog een documentaire meepikt.