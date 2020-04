Rusland: Trump wil zonnestelsel veroveren

Met de executive order zet de VS het principe aan de kant dat de ruimte aan de hele mensheid toebehoort, aldus Roscosmos in een persverklaring: „Pogingen om de ruimte te onteigenen en agressieve plannen om gebieden en andere planeten te veroveren, leiden nauwelijks tot een goede samenwerking tussen landen.” De belangrijkste woordvoerder van het Kremlin, Dimitri Peskov, deed daar nog een schepje bovenop: „Alle pogingen om de ruimte op de een of andere manier te privatiseren zijn onacceptabel.”

Volgens de executive order van Trump staat het Amerikanen vrij om de ruimte voor zich op te eisen en valt het zonnestelsel niet onder het publieke domein van wereldburgers.