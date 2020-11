Al bijna twee jaar geen matige vorst in De Bilt

Het vorige record was 662 dagen en liep van 1 april 2013 tot en met 22 januari 2015. In de winter van 2014 was de laagste temperatuur op het hoofdstation -3,1 graden. Nog nooit was de laagste minimumtemperatuur in een winter zo hoog.

De laagste temperatuur van 2020 tot nu toe is -4,3 graden en werd gemeten op 25 maart. Als komend jaar ook zonder matige vorst verloopt is dat een unicum. Sinds het begin van de metingen is het nog nooit voorgekomen dat de temperatuur twee jaar op rij niet lager is geweest dan -5 graden.