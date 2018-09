Nederlander waarnemend hoofd VN-missie Mali

Ook op Twitter feliciteert minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) Davidse met zijn benoeming. ,,Met zijn brede ervaring kan hij belangrijke bijdrage leveren aan de missie.'' Koenders leidde de vredesmissie in het West-Afrikaanse Mali voordat hij minister werd. ,,Ook is het bijzonder dat er een Nederlander in de leiding komt van een missie waarin Nederlandse militairen zo’n cruciale rol spelen.''

Blauwhelmen, ook uit Nederland, van de VN-missie met de naam Minusma bewaken al twee jaar de veiligheid in het verscheurde Mali. Minusma ging van start op 1 juli 2013 omdat Toearegrebellen het land wilden veroveren. Nederland haakte aan in april vorig jaar en doet in elk geval tot eind dit jaar mee aan de missie, met in totaal 450 militaire en civiele deskundigen.

Davidse heeft 25 jaar internationale ervaring door zijn werk bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Wereldbank en de VN. Hij is sinds 2011 directeur multilaterale organisaties en mensenrechten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook is hij nu nog speciaal gezant van Nederland voor de duurzame ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015.