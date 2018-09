Beloning voor tip in zaak brute verkrachting

AMSTERDAM - Justitie heeft 8500 euro over voor de tip die leidt tot de oplossing van een zeer gewelddadige verkrachting in Amsterdam. Een 75-jarige vrouw was het slachtoffer. Ze liet op vrijdag 31 juli haar hondjes uit op het Helmersplantsoen toen ze een onderdoorgang in werd getrokken. Na de brute verkrachting, waarbij de vrouw hoofd- en rugletsel opliep, beroofde de nog onbekende man haar van haar sieraden.