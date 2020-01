Dierenorganisaties starten ’hondenmarktplaats’

Onder meer de Dierenbescherming, Dier & Recht, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Universiteit Utrecht, de Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders (VBK) en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland hebben met dat doel de site Fairdog.nl gelanceerd. Ook onderwijsinstellingen en dierenwelzijnsorganisaties hebben zich eraan verbonden.

„Waar moet je zijn als je op zoek bent naar een gezonde en sociale hond? Een rasvereniging, het dierenasiel, een handelaar, wachten tot de hond van een kennis weer een nestje heeft of toch maar via Marktplaats? De consument ziet door de bomen het bos niet meer, zeker niet als je ook nog wilt voorkomen dat je toekomstige hond uit de malafide handel komt, gezondheids- of gedragsproblemen heeft of ziektes met zich meedraagt.”

In Nederland hebben zo’n 1,2 miljoen huishoudens samen 1,5 miljoen honden. „Naar schatting is er elk jaar vraag naar 150.000 honden. De vraag is groot, het aanbod ook. Alleen is dat versnipperd en niet altijd even betrouwbaar.”

Strijd tegen doorfokken

De site moet een middel worden in de strijd tegen onder meer het doorfokken van zieke hondenrassen zoals de mopshond, de cavalier king charles spaniel en de Duitse herder. Deze honden lijden ernstig onder hun uiterlijk, stelt Dier & Recht. „Hun korte snuit, te kleine schedel of sterk aflopende rug zorgen voor levenslange ademhalingsproblemen, (hoofd)pijn en rug- en heupziektes. Er wordt gefokt op eigenschappen die hondeneigenaren mooi of schattig vinden, maar waar de dieren alleen maar last van hebben. In het plan FairDog is het uitgangspunt van een fokdier een gezonde hond.”