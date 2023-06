Geschatte voorraad 23 keer groter dan in akkoord Atoomwaakhond: Iran verrijkt veel meer uranium dan toegestaan

TEHERAN/WENEN - Iran verrijkt veel meer uranium dan ooit internationaal is afgesproken, concludeert de internationale atoomwaakhond IAEA. De geschatte voorraad verrijkt uranium is 23 keer groter dan in het akkoord van 2015 tussen het Iraanse regime en de wereldmachten is vastgelegd.