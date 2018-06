Zwanger dankzij eicel vriendin

In 2008 waren ze verreweg het populairste stel in de serie ’Babyboom’. Miljoenen kijkers volgde Diana en Jeroen op de voet tijdens de zwangerschap en de geboorte van hun dochter Sara. Heel bijzonder omdat Diana onvruchtbaar was en dankzij eiceldonatie van vriendin Irene toch zwanger raakte. In de nieuwe reeks, kregen ze er ook nog een zoontje bij, Moos.

Emotionele geboorte

Diana: "De geboorte van Sara was bijzonder omdat mijn vader ziek was. Negen maanden later overleed hij. Ook de geboorte van Moos was emotioneel, omdat de moeder van Jeroen op sterven lag. Toen ik werd opgenomen in het ziekenhuis met weeën, werd zij ook opgenomen. Ze is twee dagen na de geboorte overleden."

Diana en Jeroen, ook wel bekend als het ’Ajax-stel’ vanwege hun grote liefde voor de Amsterdamse club, is misschien wel het bekendste paar dat zwanger werd door middel van eiceldonatie. Superblij zijn ze met Sara van zeven en Moos van vijf, die ze allebei met behulp van vriendin Irene kregen. Diana: "Het is mooi dat er steeds meer mogelijk wordt in Nederland. Veel stellen die geen donor hadden zoals wij, moesten hun heil zoeken in het buitenland. Gelukkig was ik na één poging zwanger van Moos. Ik weet niet of ik ermee door had willen gaan. Het is toch heel zwaar."

Primeurtje

"Sara was toen de eerste baby die via eiceldonatie geboren werd in het VU. Het kon toen alleen met een bekende donor, die zelf ook kinderen had gehad. Irene wilde ons graag helpen. De kinderen weten het ook, dat ze zijn gekomen met behulp van een eitje van Irene, ze is peetmoeder. Toch lopen we deur niet plat bij elkaar. Mijn moeder zei laatst 'moet je Irene niet weer eens bellen?', maar als ik haar een tijdje niet spreek is dat geen probleem. Ze is zelf ook zo. Al is het natuurlijk net iets specialer dan dat je gewone vriendinnen bent, ook met haar kinderen hebben we een speciale band."

