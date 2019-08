Strijd Songfestival naar climax

Duncan Laurence heeft er met zijn overwinning op het Songfestival voor gezorgd dat het liedjesfestijn in 2020 in ons land wordt gehouden. Ⓒ Foto ANP

Amsterdam - Het is erop of eronder voor Rotterdam en Maastricht. Beide steden willen volgend jaar het Songfestival organiseren. Vandaag is de laatste mogelijkheid om de Publieke Omroep te overtuigen. En dan begint het zenuwslopende wachten. Medio augustus hakt de NPO de knoop door.