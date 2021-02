’Steekincident bij middelbare school Deurne’

Premium Binnenland

Koning verklapt tijdens schoolbezoek: ook dochters missen soms motivatie voor online les

Voor de eindexamenleerlingen van het Montaigne Lyceum in Den Haag was het donderdag wel een hele speciale schooldag: geheel onverwachts kwam de koning op bezoek. De leerlingen van de middelbare school werden het hemd van het lijf gevraagd over hun beleving van onderwijs in coronatijd. Willem-Alexand...